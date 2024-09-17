اللواء سلامي: الحرس الثوري يجب ان يكون رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي

وقال اللواء سلامي يوم الثلاثاء في حفل تدشين مشاريع وشبكة تكنولوجيا الاتصالات في فيلق "العباس (ع)" في محافظة أردبيل شمال غرب البلاد: نحن نقاتل ضد أعظم القوى في تاريخ البشرية اليوم وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نصبح أقوى.

واكد بان القتال اليوم غير ممكن بالأساليب والأدوات التقليدية، ومن أجل هزيمة القوى العظمى لا بد من التسلح بأفضل المعدات القتالية ، وأضاف: نحن ثابتون على قيمنا ومبادئنا، لكننا لا نفكر في الثبات في أساليبنا، ولذلك علينا أن نتغير كل يوم، العالم الحالي يتغير كل يوم، نحن نتعامل مع عالم ليس لا يتعاون ولا يتنافس معنا فحسب، بل يحاربنا ايضا.

وأوضح: ان تعريف العالم القوي لعلاقته معنا هو الحرب في كافة المجالات الاقتصادية والإعلامية والعسكرية والأمنية والنفسية والإعلامية والثقافية، مردفا القول: ان العدو يحاول تحويل كل جوانب حياتنا إلى حرب، وعلينا أن نكون أقوياء حتى ننتصر في هذه الحرب.

وقال اللواء سلامي: لقد تغيرت أشكال وانماط المعارك الجديدة وظهرت تقنيات غيرت طبيعة وكل أبعاد الصراعات، ولذلك نحن مجبرون على التقدم ومحكوم علينا أن نكون أقوياء ومتقدمين، وإذا تخلفنا عن العدو فسوف نخسر المشهد.

وتابع: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلقت مشاهد جديدة وفي حروب المعلومات يستخدم العدو هذه التكنولوجيا بشكلها الكامل ويستطيع استخدامها لسرقة المعلومات واكتشاف كل المواقع ورؤية وسماع كل الصور والأصوات".

وأضاف اللواء سلامي: اليوم، اضفاء طابع الذكاء على الأنظمة وإلغاء دور مستخدمي الأسلحة والمعدات وأتمتة الأنظمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتبني الحلول الصحيحة هي قضايا تؤثر على العلاقات، ونحن مضطرون للنمو على امتداد هذه التقنيات.

وقال: اليوم، تعتمد معظم تقنيات العالم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويجب على منظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي أن تنمو في مثل هذه البيئة وتطور تقنيات جديدة لتحقيق الأهداف العسكرية والمدنية في هذا المجال.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري: يجب أن تكون شبكات القيادة والسيطرة مجهزة بأحدث أنظمة جمع المعلومات، لأن القائد يستطيع رؤية وسماع كافة تطورات ساحة المعركة في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والتحكم بالأنظمة وتوجيهها ويسمح هذا الامر للقائد باتخاذ القرار الصحيح.

وقال: تأكيدي وتوصيتي هو أن هذا الطريق يجب أن يستمر ويجب أن نحرز تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا أحد الأمور التي أكد عليها قائد الثورة ووفقا لتصريحات سماحته ينبغي على الحرس الثوري التركيز على الذكاء الاصطناعي واستخدام هذه التكنولوجيا في كافة مجالات الحروب المعرفية والمعارك الثقافية وغيرها.

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