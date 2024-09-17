١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85599994
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لبنان: 9 شهداء و2750 جريحاً في انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية "بيجر"

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ ص
رمز الخبر: 85599994
لبنان: 9 شهداء و2750 جريحاً في انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية "بيجر"

طهران / 18 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتقاء 9 شهداء حتى الآن نتيجة انفجار أجهزة اتصال لاسكلية "البيجر"، الثلاثاء، مشيراً إلى وقوع  2750 جريحاً بينهم نحو 200 في حالة حرجة، في 100 مستشفى.

ولفت الأبيض، في مؤتمر صحافي، أنّ غالبية الإصابات، في الحصيلة الأولية التي أعلنها، هي في الوجه أو العيون أو اليد أو في منطقة البطن.

وقال الوزير "حصل تواصل بين جميع المعنيين وهو ما سمح باستقبال هذا العدد الكبير من المصابين"، مشدداً على أهمية التعاون مع نقابة المستشفيات.

ونفى الأبيض ما تم تداوله بشأن "طلب الجامعة الأميركية من موظفيها التخلص من أجهزة البيجر قبل أسبوع".

وقد حمّل حزب الله، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‏طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، "بايجر"، في عددٍ من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة"، واصفاً ما جرى بـ"العدوان الآثم".

وأعلن حزب الله أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل على هذا العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وشدّد الحزب على موقفه بشأن النصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسناداً ميدانياً متواصلاً" لهم.

انتهى ** 2342

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