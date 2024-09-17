١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85599998
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الاحتلال يرتكب مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمفقودين في مخيم البريج بقطاع غزة

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ ص
رمز الخبر: 85599998
الاحتلال يرتكب مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمفقودين في مخيم البريج بقطاع غزة

طهران / 18 ايلول/سبتمبر/ارنا- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مجزرةً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، باستهدافه مربعاً سكنياً مأهولاً فيه، ما أدّى إلى عشرات الشهداء والمفقودين.  

وقدّر الدفاع المدني في قطاع غزة وجود أكثر من 50 شخصاً في المنازل التي استهدفها "الجيش" الإسرائيلي شرقي مخيم البريج، مؤكّداً أنّ الاحتلال استخدم قنابل مدمرة أميركية الصنع في قصفه المربع السكني. 

وطالب الدفاع المدني الصليب الأحمر بضرورة التنسيق الفوري لدخول طواقمه إلى شرقي البريج لإنقاذ عشرات العالقين تحت الأنقاض، مشيراً إلى وصول عشرات مناشدات الاستغاثة من داخل المنازل التي استهدفها الاحتلال. 

كما أفاد بأنّ عائلات كاملة مُسحت عن السجل المدني في مجزرة البريج، فيما لا يزال معظم الشهداء تحت الأنقاض. 

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ طواقمه وصلت إلى المنطقة لكنّ طائرات الاحتلال استهدفتها، حيث أصيب أحد عناصره بجروح، ما اضطرها للانسحاب. 

انتهى ** 2342

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