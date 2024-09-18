المقاومة الإسلامية في لبنان تزف ثلة من مجاهديها شهداء على طريق القدس

وافادت المنار نقلا عن الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في لبنان بان الشهداء الذين ارتقوا هم:

1-يوسف ماضي علوه “هادي” مواليد عام 1986 من بلدة بلدة الحفير التحتا في البقاع.

2-حسن أحمد محمد “مصطفى” مواليد عام 1992 من بلدة حبشيت في عكار.

3-نجيب عبد الحسين علاء الدين “علي مظلوم” مواليد عام 1991 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.

4-حسن محمد ياسين “يامن” مواليد عام 1986 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.

5-حسين أحمد منتش “صلاح” مواليد عام 1994 من بلدة كفرصير في جنوب لبنان.

6-محمد زكريا عباس “حيدرة” مواليد عام 1986 من بلدة الجيّة في جبل لبنان.

7-عباس بلال منعم “ميرزا مهدي” مواليد عام 1996 من بلدة سحمر في البقاع الغربي.

8-محمد مهدي علي عمار “ذو الفقار” مواليد عام 1985 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

9-حسين علي علاء الدين “زكريا” مواليد عام 1989 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.

10-حسين أيوب فقيه “باقر” مواليد عام 1988 من بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان.

11-عباس فضل ياسين “أبو الفضل” مواليد عام 1993 من منطقة زقاق البلاط في بيروت.

12-مهدي عباس سمحات “جواد معتوق” مواليد عام 1995 من بلدة الطيري في جنوب لبنان.

انتهى ** 2342