عقد اجتماع مشترك لسفراء دول منتدى حوار التعاون الآسيوي

وفي هذا الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء في قاعة المتحف الوطني الإيراني، شارك علي أصغر شالبفيان، نائب وزير السياحة، ومهران فاطمي، محافظ يزد، ومجموعة من المسؤولين من وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية ووزارة الخارجية.

وألقى نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، وسيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، ومحافظ يزد مهران فاطمي، كلمات في هذا الاجتماع.

وسيستضيف يزد الاجتماع المشترك لسفراء منتدى حوار التعاون الآسيوي.

تأسس حوار التعاون الآسيوي في حزيران /يونيو 2002 في تشا آم بتايلاند، بهدف تعزيز التعاون والتقارب الإقليمي بين الحكومات الآسيوية والمنظمات الإقليمية، ويبلغ عدد أعضائه الآن 35 دولة.

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