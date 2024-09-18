مسؤول: صادرات ايران من الفستق تبلغ مليار دولار سنويا

وأضاف محمد مهدي برومندي، الثلاثاء، في مهرجان الفستق الوطني الثامن المقام في مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: هناك 3 ملايين هكتار من البساتين في البلاد، منها 600 ألف هكتار مزروعة باشجار الفستق.

وقال: ان عوائد البلاد سنويا من صادرات المنتجات الزراعية تبلغ حوالي 6 مليارات دولار ، منها 3 مليارات دولار تتعلق بقطاعات البستنة والتي من ضمنها الفستق بقيمة مليار دولار.

وقال برومندي: ان اراضي البستنة تشغل 18% من اجمالي الاراضي الزراعية في البلاد وتوفر 38% من فرص العمل في القطاع الزراعي و50% من دخل النقد الأجنبي من خلال إنتاج 26 مليون طن من المنتجات البستانية.

وأعلن برومندي عن الاتفاق مع الأوروبيين على البروتوكول الجديد لتصدير الفستق وقال: عقدنا عدة اجتماعات مع الأوروبيين بشأن تصدير الفستق منذ العام الماضي، وتوصلنا مع منظمة الغذاء والدواء إلى اتفاق مع الأوروبيين بشأن البروتوكول الجديد لتصدير الفستق.

وذكر أن لدينا منافسًا مثل أمريكا في الفستق ويجب علينا دعم المنتجين والمصدرين المحليين، مضيفًا: يجب أن يكون معهد أبحاث الفستق في البلاد ومقره رفسنجان قادرًا على إدخال أصناف متوافقة مع الظروف المناخية.

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