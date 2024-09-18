١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85600105
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الحكومة اليمنية تدين العدوان الصهيوني على لبنان

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رمز الخبر: 85600105
الحكومة اليمنية تدين العدوان الصهيوني على لبنان

طهران/ 18 أيلول/سبتمبر/إرنا- أدان وزير الإعلام في حكومة التغيير والبناء فی الیمن، "هاشم شرف الدين"، بأشد العبارات العدوان الصهيوني البشع على لبنان والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

واعتبر شرف الدين أن هذه الجريمة الوحشية انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهتارا صارخا بحياة البشر.

وأوضح أن استخدام أجهزة تلقي الرسائل اللاسلكية المحمولة "البايجر" كوسيلة لقتل وجرح اللبنانيين في عدد من المناطق اللبنانية، عمل جبان وغير إنساني يكشف عن النفسية اليهودية المتعطشة دوما للدماء المستهترة بالإنسانية.

وفيما عبر ناطق الحكومة عن التضامن مع الشعب اللبناني وأسر الضحايا، وخالص التعازي لضحاياهم، ندد بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه في مواجهة الوحشية الصهيونية والإرهاب الصهيوني الصارخ.

وأكد أن الشعب اليمني يثق جيدا أن هذا العدوان الجبان سيزيد المقاومة الإسلامية في لبنان عزما على هزيمة الكيان الإسرائيلي في معركة الدفاع عن لبنان وفلسطين على طريق القدس.

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