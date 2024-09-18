الحكومة اليمنية تدين العدوان الصهيوني على لبنان

واعتبر شرف الدين أن هذه الجريمة الوحشية انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهتارا صارخا بحياة البشر.

وأوضح أن استخدام أجهزة تلقي الرسائل اللاسلكية المحمولة "البايجر" كوسيلة لقتل وجرح اللبنانيين في عدد من المناطق اللبنانية، عمل جبان وغير إنساني يكشف عن النفسية اليهودية المتعطشة دوما للدماء المستهترة بالإنسانية.

وفيما عبر ناطق الحكومة عن التضامن مع الشعب اللبناني وأسر الضحايا، وخالص التعازي لضحاياهم، ندد بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه في مواجهة الوحشية الصهيونية والإرهاب الصهيوني الصارخ.

وأكد أن الشعب اليمني يثق جيدا أن هذا العدوان الجبان سيزيد المقاومة الإسلامية في لبنان عزما على هزيمة الكيان الإسرائيلي في معركة الدفاع عن لبنان وفلسطين على طريق القدس.

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