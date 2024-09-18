١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85600133
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بطل رفع الاثقال الايراني: حضوري مع العلم الفلسطيني كان واجبا

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤٨ ص
رمز الخبر: 85600133

طهران /18 أيلول/سبتمبر/إرنا- اعتبر الرباع الإيراني الحائز على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الاثقال للمخضرمین "مصطفی رجایي"، عمله القيم بحمل العلم الفلسطيني عند استلام ميداليته واجبا.

وأقيمت بطولة العالم لرفع الاثقال للمخضرمین في فنلندا الأسبوع الماضي وحصل المنتخب الإيراني لرفع الأثقال على ذهبیة وفضيتين وبرونزيتين.

وقد حصد بطل رفع الاثقال الايراني الرباع "مصطفی رجایي"، الميدالية الذهبية ولقب أقوى رجل في العالم في هذه البطولة وحمل علمين لإيران وفلسطين على كتفه عند استلام ميداليته، لإظهار دعمه للشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة جرائم الکیان الصهيوني في قطاع غزة. 

وقال "مصطفی رجایي" عن حمل العلم الفلسطيني على كتفه قال : البعض يعتبر عملي هذا خطوة جيدة وقيمة، لكني أراه واجبا.

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