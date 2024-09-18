١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85600141
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وزارة الخارجية اليمنية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ ص
رمز الخبر: 85600141
وزارة الخارجية اليمنية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

طهران /18 أيلول/سبتمبر/إرنا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإرهابي على لبنان المتمثل في تفجير أجهزة اتصال لاسلكية في العديد من المدن اللبنانية والذي أسفر عن استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة الآلاف.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية السفير "وحيد الشامي"، العدوان الصهيوني الخطير انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة لبنان، وهو أحد أشكال الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني بقصد توسيع رقعة الصراع في المنطقة والهروب من أزماته الداخلية وإشعال الحرب في لبنان.

وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إدانة هذا العدوان السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية والتأكيد على أهمية سلامة أراضي واستقرار الجمهورية اللبنانية.

وعبر السفير الشامي عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكداً على حقها في الدفاع عن النفس والرد على العدوان الصهيوني الغاشم.

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