اسلامي يلتقي عدد من كبار مسؤولي دول العالم على هامش الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

والتقى "محمد اسلامي" مسؤولي العراق وبوركينا فاسو وكينيا وأرمينيا لمناقشة توسيع العلاقات والدبلوماسية النووية السلمية وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واجتمع "محمد اسلامي" مع وزير العلوم العراقي نعيم العبودي وأشار الجانبان في هذا اللقاء، إلى علاقات الصداقة التاريخية بين إيران والعراق وأكدا على ضرورة إقامة وتطوير التعاون النووي بين البلدين في مجالات المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والزراعة النووية والصناعة .

ودعا إسلامي الجانب العراقي الی تفقد معرض انجازات الصناعة النووية الايرانية الذي اقيم على هامش المؤتمر العام للوكالة وأيضا للزیارة إلى إيران من أجل تطوير التفاعلات بين البلدين.

کما التقى إسلامي، وزير العلوم الكيني على هامش هذا المؤتمر في فيينا.

وأشار في هذا اللقاء إلى استعداد إيران لنقل تجاربها في الصناعة النووية وأكد على مساعدة بلادنا للتعاون مع كينيا في مجالات الطب الإشعاعي والرعاية الصحية والتعليم.

ولفت الجانب الكيني في هذا اللقاء إلى حاجة بلاده إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية نظرا لارتفاع تكلفة استيراد المعدات والأدوية المشعة من الدول الغربية وأبدى استعداده لتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.

کما اجتمع اسلامي مع وزير العلوم والتعليم العالي في بوركينا فاسو على هامش المؤتمر العام للوكالة في فيينا.

وأشار الجانبان إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين وشددا على ضرورة تطوير التعاون في مجالات الطب النووي والزراعة النووية وتدريب القوى العاملة، فضلا عن دراسة تصنیع وتجهيز مختبرات إنتاج الأدوية الإشعاعية في بوركينا فاسو.

کما التقى إسلامي أمس الثلاثاء مساعد وزير الطاقة والبنية التحتية في أرمينيا على هامش هذا المؤتمر.

وأعلن الجانب الإيراني في هذا اللقاء استعداده لتبادل خبرات الجانبين في مجالات صيانة محطات الطاقة النووية والسلامة النووية والطب النووي ودعا الجانب الأرمني لزيارة معرض انجازات الصناعة النووية الايرانية الذي اقيم على هامش هذا المؤتمر.

ورحب نائب وزير الطاقة والبنية التحتية في أرمينيا في هذا الاجتماع، باقتراح الجانب الإيراني إنشاء فريق عمل مشترك من أجل تقييم القضايا التي تهم الجانبين وأعرب عن اهتمامه و رغبته بالتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

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