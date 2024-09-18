قاليباف: على دول وشعوب العالم إدانة العدوان الإجرامي على لبنان

وأدان "محمد باقر قاليباف"، العملية الإرهابية التي قام بها الکیان الصهيوني أمس الثلاثاء في رسالة بعث بها إلى الامين العام لحزب الله لبنان السيد "حسن نصر الله" ورئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" وأعرب عن تعاطفه مع لبنان حكومة وشعبا وأسر الشهداء والجرحى في هذا الحادث الإرهابي.

وجاء نص رسالته كما يلي:

إننا ندين بشدة العملية الوحشية التي يقوم بها الکیان الصهيوني العنصري ضد الشعب اللبناني والمدنيين، والتي تدل علی الطبيعة الوحشية والعدوانية للکیان الصهيوني ومحاولته وراء توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

إن العدوان الجبان للکیان الصهيوني يثبت مرة أخرى أن هذا الکیان الشرير، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعبر عن تعاطفي وتضامني مع لبنان حكومة وشعبا وأسر الشهداء والجرحى في هذا الحادث الإرهابي، ونطلب من جميع دول وشعوب العالم إدانة هذا العدوان الإجرامي بشدة.

ونجدد تأکیدنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لحكومة لبنان وشعبه العزيز.

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