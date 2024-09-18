١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85600652
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قاليباف: على دول وشعوب العالم إدانة العدوان الإجرامي على لبنان

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85600652
قاليباف: على دول وشعوب العالم إدانة العدوان الإجرامي على لبنان

طهران /18 أيلول/سبتمبر/إرنا- اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" في رسالة عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا وأسر الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء في لبنان، وطالب جميع دول وشعوب العالم بإدانة هذا العدوان الإجرامي بشدة.

وأدان "محمد باقر قاليباف"، العملية الإرهابية التي قام بها الکیان الصهيوني أمس الثلاثاء في رسالة بعث بها إلى الامين العام لحزب الله لبنان السيد "حسن نصر الله" ورئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" وأعرب عن تعاطفه مع لبنان حكومة وشعبا وأسر الشهداء والجرحى في هذا الحادث الإرهابي.

وجاء نص رسالته كما يلي:

إننا ندين بشدة العملية الوحشية التي يقوم بها الکیان الصهيوني العنصري ضد الشعب اللبناني والمدنيين، والتي تدل علی الطبيعة الوحشية والعدوانية للکیان الصهيوني ومحاولته وراء توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

إن العدوان الجبان للکیان الصهيوني يثبت مرة أخرى أن هذا الکیان الشرير، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعبر عن تعاطفي وتضامني مع لبنان حكومة وشعبا وأسر الشهداء والجرحى في هذا الحادث الإرهابي، ونطلب من جميع دول وشعوب العالم إدانة هذا العدوان الإجرامي بشدة.

ونجدد تأکیدنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد تام لتقديم أي مساعدة لحكومة لبنان وشعبه العزيز.

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