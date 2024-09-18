الإسلام دين الرحمة يقف إلى جانب المقاومة

واثناء مرسم اختتام حملة انتاج محتوى صور للحملة الإعلامية تحت عنوان "نحن أبناء الحسين(ع) " في قاعة المؤتمرات بمجمع أهل البيت العالمي، بيّن أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (ع) حجة الإسلام "رضا رمضاني" بأن نبي الإسلام (ص) اكد على قضية وحدة المجتمعات البشرية، وكثيرا ما تظهر مبادىء هذه الوحدة في تعاليم النبي(ص).

وأشار الى أنه اليوم، وباستخدام الأدوات الحديثة لخداع الناس بالمصطلحات الطنانة باسم الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء، فاننا نشهد أبشع الفظائع بحق هذه الفئات من المجتمع.

واوضح حجة الاسلام رمضاني بأن هناك 400 آية قرآنية تتعلق بمجال المقاومة في الإسلام وتظهر هذه الآيات جلية في مناسبات المبعث النبوي الشريف، عيد الغدير الاغر، عاشوراء والمهدوية.

وتابع، ان الدين الإسلامي لا يدعو للسلام المطلق يعني أنه لا يجب الوقوف بأي حال من الأحوال مع كيان ظالم وكافر ، فحسب الدين الإسلامي ،السلام يجب أن يكون مصحوباً بالعدل، وبالنظر إلى هذا الموضوع لا يمكن القبول بسفارات الكيان الإسرائيلي الغاصب في بلاد المسلمين.

مراسم الأربعين تعد وسيلة إعلامية عظيمة ومقدسة

وبدوره رأى رئيس اللجنة الثقافية بمقر الأربعين في ايران حجة الاسلام "حميد احمدي"، ان مراسم الأربعين تعد وسيلة إعلامية عظيمة ومقدسة ولها مهام التثقيف والإعلام والتعبئة الشعبية والوحدة والتضامن وتشمل كل القيم الإخبارية.

واضاف حجة الاسلام احمدي انه من الضروري نشر الوعي ومحاربة الأفكار المنحرفة حول مراسم الأربعين، لافتا الى دور الإعلام البناء والفعال في هذا المجال.

كما تم في ختام هذا الحفل تكريم مجموعة من الناشطين الثقافيين والفنيين الذين قدموا أعمالا رائعة في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتوثيق والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي في مراسم الأربعين الحسيني.

انتهى**ر. م