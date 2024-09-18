١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85600695
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الفلسطينيون يرسمون جداريات وشعارات بالمنازل المدمرة للتعبير عن شكرهم لليمن

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٨ م
رمز الخبر: 85600695
الفلسطينيون يرسمون جداريات وشعارات بالمنازل المدمرة للتعبير عن شكرهم لليمن

طهران/18 أيلول/سبتمبر/إرنا- قام المواطنون الفلسطينيون برسم جداريات وكتابة شعارات على ركام المنازل المدمرة للتعبير عن شكرهم لليمن العزيز، والإشادة بدوره البطولي والشجاع في نصرة فلسطين وخاصة قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قبل العدو الصهيوني.

وقال أحد المواطنين اليمنيين في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء: "نحن نؤكد كشعب فلسطيني بأقل الإمكانيات، أننا بجانب (اليمن الشقيق.. اليمن السعيد)، ونقدم للشعب اليمني بعضاً من الإمكانيات التي نقدر عليها، والتي من خلالها نوجه رسالة شكر له، بصوت الفلسطيني الحُر، مفادها: أننا نشكر اليمن السعيد على ما قدمه من دعم ومن بسالة في المقاومة تجاه قضيتنا المكلومة".

ودعا دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة إلى الوقوف في صف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.. مشدداً بأحر الكلمات وأحر الأوجاع على القيام بدعم القضية الفلسطينية وتقديم العون -ليس العون بالمساعدات المادية والغذائية- ولكن العون بالوقوف إلى جانبها ودعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

انتهى**3276

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