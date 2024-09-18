الفلسطينيون يرسمون جداريات وشعارات بالمنازل المدمرة للتعبير عن شكرهم لليمن

وقال أحد المواطنين اليمنيين في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء: "نحن نؤكد كشعب فلسطيني بأقل الإمكانيات، أننا بجانب (اليمن الشقيق.. اليمن السعيد)، ونقدم للشعب اليمني بعضاً من الإمكانيات التي نقدر عليها، والتي من خلالها نوجه رسالة شكر له، بصوت الفلسطيني الحُر، مفادها: أننا نشكر اليمن السعيد على ما قدمه من دعم ومن بسالة في المقاومة تجاه قضيتنا المكلومة".



ودعا دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة إلى الوقوف في صف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.. مشدداً بأحر الكلمات وأحر الأوجاع على القيام بدعم القضية الفلسطينية وتقديم العون -ليس العون بالمساعدات المادية والغذائية- ولكن العون بالوقوف إلى جانبها ودعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

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