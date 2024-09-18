كمالوندي يلتقي رئيسة مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية الفنزويلي

وعلى هامش الدورة العادية الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، التقى مساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" وعدد من كبار مساعدي ومديري الصناعة النووية الايرانية رئيسة معهد مؤسسة الدراسات المتقدمة وابحاث التكنولوجيا الحيوية الفنزويلي غلوريا كارفاليو.

هذا وقد غادر مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" طهران يوم السبت 14 ايلول/سبتمبر متوجها الى فيينا العاصمة النمساوية فيينا على رأس وفد للمشاركة في الدورة العادية الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشاركت ايران في جناح خاص لها المعرض الجانبي للدورة العادية الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

ومن قِبل متخصصين وخبراء إيرانيين، يسلط الجناح الايراني المشارك في المعرض الخاص لهذه الدورة الضوء على قدرات الصناعة النووية الايرانية بما فيها مجالات استكشاف الروبوت، تطبيقات الروبوت في الصناعة النووية، إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، المنتجات الصيدلانية والصناعية الإشعاعية، أنظمة القياس النووي وقدرات إيران في مجال تطوير تكنولوجيا البلازما في مجال الصناعة والبيئة والعلاج والصحة والأمن الغذائي، فضلا عن التدابير المتخذة في مجال النفايات النووية.

تُعقد الدورة العادية الثامنة والستون للمؤتمر العام للوكالة في الفترة من 16 الى 20 أيلول/سبتمبر 2024 في مركز فيينا الدولي في فيينا بالنمسا، بحضور لفيف من كبار المسؤولين والممثلين من الدول الأعضاء في الوكالة للنظر في مجموعة من القضايا.

يجتمع المؤتمر العام، الذي يتألَّف من ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورة سنوية عادية تُنظَّم عادة في أيلول/سبتمبر، وذلك من أجل النظر في ميزانية الوكالة والموافقة عليها واتخاذ قرارات بشأن سائر المسائل التي يثيرها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.

انتهى**ر. م