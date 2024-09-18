١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85600866
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خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛

الرئيس بزشكيان : جرائم الصهاينة مدعاة لخجل الغرب وامريكا

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٣ م
رمز الخبر: 85600866
الرئيس بزشكيان : جرائم الصهاينة مدعاة لخجل الغرب وامريكا

طهران / 18 أيلول / سبتمبر / إرنا - اعتبر رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان، جريمة تفجير اجهزة الاتصالات التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان امس الثلاثاء، انها مدعاة للخجل بالنسبة للدول الغربية وعلى راسها الامريكيون؛ قائلا : ان استخدام الادواة المصنعة لخدمة وترفيه الانسان، في مجال الاغتيالات يجسّد ذروة النزعات الاجرامية والدناءة لدى هذا الكيان.

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان، خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.

واضاف : ان هذا الحدث اظهر من جديد بان الدول الغربية والامريكيين، بالرغم من شعاراتهم حول "وقف اطلاق النار" لكنهم في الواقع يقفون جنبا الى جانب الكيان الصهيوني لارتكاب المجازر والاغتيالات الغاشمة.

وتابع الرئيس الايراني، ان "السبيل الى حل هذه المعضلة ووضع حدّ لظلم وجرائم هذا الكيان وداعميه في حق الشعب الفلسطيني المظلوم والعالم الاسلامي، يكمن في الوحدة والتماسك بين المسلمين والبلدان الاسلامية".

وعلى صعيد اخر، نوّه رئيس الجمهورية الى انتخاب احد المواطنين السنة "ارش زري تن لهوني"، بصفته محافظا لـ "كهكيلوية وبوير احمد" (غربي البلاد)؛ واصفا اختيار هذا المسؤول كأول محافظ من المواطنين السنة تزامنا مع حلول اسبوع الوحدة الاسلامية (12 الى 17 ربيع الاول من كل عام هجري حيث ولادة الرسول الاكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، وفقا لروايات السنة والشيعة)، "فرصة في غاية الاهمية لتعزيز الانسجام والوفاق الوطني".

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" في اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ حيث قدم تقريرا حول تطورات الوضع في لبنان مابعد الجريمة الصهيونية الاخيرة؛ معلنا ان فريقا من الاطباء والاخصائيين والممرضين غادر طهران متوجها الى بيرون لتقديم الخدمات الى الجرحى.

انتهى ** ح ع   

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