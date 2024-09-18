١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85600941
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ميقاتي : الوحدة الوطنية التي تجلّت بالامس هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85600941
ميقاتي : الوحدة الوطنية التي تجلّت بالامس هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي

طهران/18 أیلول/سبتمبر/ارنا-أکد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانیة نجيب ميقاتي، أن الوحدة الوطنية التي تجلّت بالامس هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي.

وتلقّى ميقاتي اتصالاً من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، عبّر خلاله عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة التي يمر بها؛ مؤكّداً أن العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له بالأمس.

وقد شكر رئيس الحكومة اللبنانیة للرئيس العراقي عاطفته، مؤكّداً أن لبنان يقدّر للعراق وقوفه المستمرّ إلى جانبه، كما شكره على إيفاد طاقم طبي وإرسال شحنة مساعدات طبية إلى لبنان صباح اليوم لدعم جهود الإغاثة. 

وقد اعرب رئيس الحكومة اللبنانیة في تصريح عن شكر لبنان وتقديره لكل الدول التي عبّرت عن تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة وهي الأردن والعراق وتركيا ومصر وسوريا وإيران.

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المصدر / النهار

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