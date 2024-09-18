ميقاتي : الوحدة الوطنية التي تجلّت بالامس هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي

وتلقّى ميقاتي اتصالاً من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، عبّر خلاله عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة التي يمر بها؛ مؤكّداً أن العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له بالأمس.

وقد شكر رئيس الحكومة اللبنانیة للرئيس العراقي عاطفته، مؤكّداً أن لبنان يقدّر للعراق وقوفه المستمرّ إلى جانبه، كما شكره على إيفاد طاقم طبي وإرسال شحنة مساعدات طبية إلى لبنان صباح اليوم لدعم جهود الإغاثة.

وقد اعرب رئيس الحكومة اللبنانیة في تصريح عن شكر لبنان وتقديره لكل الدول التي عبّرت عن تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة وهي الأردن والعراق وتركيا ومصر وسوريا وإيران.

انتهی**2054

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المصدر / النهار