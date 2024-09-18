وزير الصحة : ايفاد 8 اخصائيي عيون وكادر تمريضي لمعالجة المصابين في لبنان

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اعلن ظفرقندي عن معالجة عدد من المصابين اللبنانيين الذين وصلوا البلاد، في عدد من المستشفيات بالعاصمة طهران.

وعبر وزير الصحة عن اسفه الشديد لقاء الحادث الارهابي الذي نفذه الكيان الصهيوني في لبنان امس، وراح ضحيته نحو 3 الاف شخص بين جريح وشهيد من ابناء الشعب اللبناني؛ معبرا عن تنديده الشديد لهذا العمل الاجرامي.

واشار ظفرقندي الى اتصاله الهاتفي مع وزير الصحة اللبناني "فور وقوع الحادث الارهابي"؛ مبينا انه تم الاتفاق بعد هذا الاتصال على ايفاد فريق اغاثي ايراني يضم 8 اخصائيي عيون الى لبنان؛ وقد غادر الفريق البلاد باتجاه بيروت صباح اليوم، لتقديم خدماته العلاجية الى الجرحى.

وفي متابعة لاخر المستجدات بعدتفجير لبنان امس، أعلنت الجزیرة اليوم الاربعاء أن انفجارات جديدة استهدفت أجهزة اتصالات لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية، في حين نقلت وكالات اخبارية اخرى عن "شهود عيان"، بأن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في عدد من مناطق لبنان اليوم، هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس.

الى ذلك، تحدثت مصادر صحفية عن وقوع الانفجارات أثناء تشييع جثمان نجل أحد نواب حزب الله؛ موضحة أن الانفجارات استهدفت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، وبعضها في منازل سكنية.

انتهى ** ح ع