١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85601041
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الجمعية العامة للأمم المتحدة : على "اسرائيل" انهاء احتلالها لأراضي فلسطين خلال عام واحد

١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٤ م
رمز الخبر: 85601041
الجمعية العامة للأمم المتحدة : على "اسرائيل" انهاء احتلالها لأراضي فلسطين خلال عام واحد

نيويورك / 18 أيلول / سبتمبر / إرنا –اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال فترة 12 شهرا من تاريخه.

ولفت مراسل "ارنا" من نيويورك، ان هذا القرار حظي بدعم 124 دولة من اعضاء المنظمة الاممية، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.

من جانبها، اقرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد "إسرائيل".

ومن شأن الإجراء، أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة الاممية.

ويهدف مشروع القرار هذا، إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

انتهى ** ح ع 

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