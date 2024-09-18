الجمعية العامة للأمم المتحدة : على "اسرائيل" انهاء احتلالها لأراضي فلسطين خلال عام واحد

ولفت مراسل "ارنا" من نيويورك، ان هذا القرار حظي بدعم 124 دولة من اعضاء المنظمة الاممية، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.

من جانبها، اقرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد "إسرائيل".

ومن شأن الإجراء، أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة الاممية.

ويهدف مشروع القرار هذا، إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

انتهى ** ح ع