عراقجي: نرغب بالتطوير الشامل للعلاقات بين طهران وكاراكاس

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في طهران الاربعاء مع رامون بلاسكيز، وزير النقل ورئيس الجانب الفنزويلي للجنة الاقتصادية المشتركة بين بلاده وجمهورية إيران الإسلامية.

وفي هذا اللقاء نقل رامون بلاسكيز تحيات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحارة إلى كبار المسؤولين في إيران، كما نقل خالص تحيات وتهاني وزير خارجية بلاده إيفان خيل إلى عراقجي وتمنى التوفيق للرئيس بزشكيان ووزير الخارجية والحكومة الايرانية الجديدة.

وأشار وزير النقل الفنزويلي إلى تأكيد رئيس بلاده بشكل خاص على مواصلة المتابعة الجادة لعملية تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والطاقوي، وأعرب عن ثقته في استمرار الاتجاه المتزايد للعلاقات في الحكومتين الجديدتين في البلدين بقوة.

من جانبه هنأ عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني ، نيكولاس مادورو على إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا وقال: اننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع فنزويلا، وفي حكومة الدكتور بزشكيان نرغب كما في السابق بالتطوير الشامل للعلاقات بين طهران وكراكاس.

كما أعرب عن أمله في أن تكون زيارة وزير النقل الفنزويلي إلى طهران ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين ناجحة ومثمرة، وأن يتم اتخاذ خطوات مناسبة لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وفنزويلا ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

واستجابة لرغبة نظيره الفنزويلي، أعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني عن أمله في أن تتم مناقشة وتبادل الراي حول مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قريبا.

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