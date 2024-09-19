محسن رضائي: الاغتيالات السيبرانية سترتد على كيان الاحتلال وداعميه

ونشر رضائي تدوينة له الاربعاء على صفحته الشخصية في منصة “إكس” جاء فيها: “إن الاغتيال الجماعي والأعمى والجبان الذي تقوم به “إسرائيل” في لبنان من خلال سرقة تكنولوجيا الدول الأخرى يظهر أنه إذا لم يتم إيقاف هذا الإرهاب الصناعي قريباً وفي حال تم التسابق على انتشار ظاهرة الإرهاب الصناعي في العالم فسيكون أول ضحايا هذا الإرهاب هم داعمو إسرائيل، وخاصة أمريكا وأوروبا”.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الاربعاء ارتفاع حصيلة عدد شهداء التفجيرات السيبرانية الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة اتصال لاسلكي في البلاد إلى 14 وأكثر من 450 جريحاً في حين استشهد في الهجوم السيبراني على اجهزة الاتصال "بيجر" يوم الثلاثاء 12 وأصيب نحو 3 آلاف.

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