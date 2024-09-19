ايران: لا نتدخل في السجالات الداخلية والانتخابية في الولايات المتحدة

وقالت البعثة الايرانية ، يوم الأربعاء، ردا على أسئلة حول بيان الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) بشأن تدخل إيران في الانتخابات الأمريكية من خلال القرصنة: إن مثل هذه الادعاءات لا صحة لها من الاساس، وتفتقد لأي مصداقية وشرعية، وهي غير مقبولة بأي حال من الأحوال. إن جمهورية إيران الإسلامية لا تتدخل في المنافسات والسجالات المحلية والانتخابية في الولايات المتحدة.

واضافت: كما قلنا بوضوح مرات عديدة، ليس لم يكن لدى إيران أي دافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأمريكية فحسب، بل إنها تنفي بشدة مثل هذه الاتهامات ايضا.

وتابعت: إذا كانت الحكومة الأمريكية تبحث حقا عن الحقيقة، فعليها أن تزودنا بوثائقها المثبتة بطريقة رسمية وشفافة حتى تحصل على إجابة متناسبة ودقيقة.

وقالت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: إن استمرار اطلاق مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لن يؤدي إلا إلى المزيد من فقدان مصداقيتهم.

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