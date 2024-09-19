استشهاد 20 شخصا في احدث حصيلة للتفجيرات الجديدة للاجهزة اللاسلكية في لبنان

ووصلت إصابات، معظمها طفيف، إلى مستشفيات في البقاع، بينما غصت مستشفيات النبطية بعشرات الجرحى.

وقد وقعت انفجارات في أجهزة لاسلكية محمولة، من فئة جديدة (غير أجهزة "البايجر")، في عدة مناطق لبنانية، عصر الأربعاء.

وأشار مراسل الميادين إلى انفجار عدد من بطاريات "الليثيوم" في منازل المواطنين، إلى جانب أجهزة أخرى، في مناطق متعددة.

بدوره، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التجمّع في الأماكن التي تشهد أحداثاً أمنيةً، من أجل إفساح المجال أمام الطواقم الطبية للوصول إلى المصابين.

وأعلن الدفاع المدني أنّه يعمل على إخماد حرائق اندلعت داخل منازل وسيارات ومحال في البقاع والجنوب وجبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، طلب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد من أجل بحث العدوان على لبنان، مضيفاً أنّه وجّه إلى تقديم شكوى في المجلس.

وأضاف ميقاتي أنّه "لا يمكن لأي إنسان أن يعبّر عن وحشية هذه الجريمة".

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً يوم الجمعة، بهدف بحث التفجيرات في لبنان.

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