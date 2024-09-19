القسّام تفجر مبنى في جنود الاحتلال في رفح

وأكدت كتائب القسّام إيقاعها الجنود الإسرائيليين الذين كانوا داخل المبنى بين قتيل ومصاب.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق استهدافها آليات الاحتلال في محاور القتال، في شرقي رفح.

وفي عملية مشتركة، قصفت كتائب شهداء الأقصى، بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، في حي الجنينة شرقي رفح.

يأتي ذلك بعدما أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين، 3 منهم في حالة خطرة، في كمين نفّذته المقاومة الفلسطينية في رفح، الثلاثاء.

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلن "الجيش" الإسرائيلي مقتل نائب قائد سرية في كتيبة "شاكيد" - لواء "غفعاتي"، و3 جنود آخرين برتبة رقيب أول.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الجنود الـ4 قُتلوا بعد انفجار مبنى مفخخ مُسبقاً في حي تل السلطان.

وفي حادثة أخرى في مخيم الشابورة، وسط رفح، أُصيب ضابط من دورية "غفعاتي" إصابةً خطرة، نتيجة إصابته بعد إطلاق "آر بي جي" على مدرّعة "نمر" كان فيها.

انتهى ** 2342