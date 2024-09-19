المقاومة الإسلامية في لبنان تزف ثلة من مجاهديها شهداء على طريق القدس

واورد موقع المنار وفق البيانات الصادرة عن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية اسماء الشهداء كالتالي:

1-علي محمد شلبي “باقر” مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان.

2-علي محمد ترحيني “حيدر” مواليد عام 2001 من بلدة عِبّا في جنوب لبنان.

3-إبراهيم عبد الكريم زين الدين “أبو علي أمير” مواليد عام 1995 من بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان.

4-عبد المنعم جمال عبد المنعم “ملاك” مواليد عام 2008 من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان.

5-فضل عباس بزي “أبو عباس” مواليد عام 1991 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

6-محمد حسين العرب “قاسم” مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع.

7-حافظ حسين علي ملحم “أبو صالح” مواليد عام 1976 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان.

8-علي حسني زعيتر “أبو طالب” مواليد عام 1999 من بلدة حدث بعلبك في البقاع.

9-أحمد علي لمع “ربيع” مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

10-علي فواز الحاج حسن “علي الكرار” مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع.

11-جواد ياسر ابو خليل “جهاد” مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان.

12-محمد حسن كوراني “ساجد” مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

13-علي أحمد حيدر “حسن” مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع.

14-محمد علي علامة “علي الرضا” مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.

15-علي حسين حمود “ساجد” مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان.

16-عباس حسن سيف الدين “أبو ياسر” مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع.

17-حسن عادل جابر “أبو علي سراج” مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان.

18-سليم عباس شحادي “سيف علي” مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان.

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