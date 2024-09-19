حزب الله يقصف مواقع للاحتلال بصليات صاروخية

كما قصفت مرابض مدفعية الاحتلال في "نافيه زيف"، بصلية من الصواريخ.
وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدتي مجدل سلم وبليدا.
وفي عملية رابعة، استهدف حزب الله موقع "بياض بليدا"، بقذائف المدفعية، محققاً إصابةً مباشرة فيه.
بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث قصف الاحتلال بلدات الجبين، شمع، مجدل زون، كفركلا، كفرشوبا، حولا، الطيبة، إضافةً إلى الحرج بين كونين وبيت ياحون وأطراف ياطر.
انتهى ** 2342
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