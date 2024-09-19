١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85601197
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حزب الله يقصف مواقع للاحتلال بصليات صاروخية

١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٤ ص
رمز الخبر: 85601197
حزب الله يقصف مواقع للاحتلال بصليات صاروخية

طهران / 19 ايلول/سبتمبر/ارنا- قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان، الأربعاء، مقرّ سرية تابعاً للواء "حرمون 810" في موقع "حبوشيت" الإسرائيلي ومقرّ "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، مستهدفةً كلاً منهما بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".

كما قصفت مرابض مدفعية الاحتلال في "نافيه زيف"، بصلية من الصواريخ.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدتي مجدل سلم وبليدا.

وفي عملية رابعة، استهدف حزب الله موقع "بياض بليدا"، بقذائف المدفعية، محققاً ‏إصابةً مباشرة فيه. ‏

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث قصف الاحتلال بلدات الجبين، شمع، مجدل زون، كفركلا، كفرشوبا، حولا، الطيبة، إضافةً إلى الحرج بين كونين وبيت ياحون وأطراف ياطر.

انتهى ** 2342

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