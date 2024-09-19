دوري ابطال آسيا 2: تراكتور الايراني يهزم الوكرة القطري بثلاثية

وسجل توميسلاف ستركالج (13) ومهدي ترابي (16) وأمير حسين حسين زاده (38) أهداف الفوز لصالح تراكتور.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل موهون باغان سوبر جاينت الهندي مع ضيفه رافشان الطاجيكي 0-0 على ستاد فيفيكاناندا يوبا بهاراتي في كالكوتا.

وتصدر تراكتور ترتيب المباراة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من رافشان وموهون باغان، في حين بقي رصيد الوكرة خالياً من النقاط.

بادر الوكرة للهجوم في بداية المباراة، وحاول الضغط على مرمى الضيوف من خلال التسديد من خارج منطقة الجزاء، ولكن محاولتي حمدي فتحي وعمر صلاح ذهبتا خارج الخشبات الثلاث.

ونجح تراكتور في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 13 بواسطة توميسلاف ستركالج الذي استغل خطأ دفاعي ليخطف الكرة ويسدد بيمناه في الشباك.

ثم أضاف الفريق الإيراني الهدف الثاني عبر هجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى محمد نادري ليهيئها برأسه إلى مهدي ترابي الذي تقدم داخل المنطقة وسدد كرة متقنة في الزاوية البعيدة داخل المرمى (16).

وحاول الوكرة العودة للمباراة بعد ذلك، ولكن تراكتور أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 38 نتيجة خطأ دفاعي جديد، عن طريق أمير حسين حسين زاده الذي تابع الكرة التي حاول مدافع الوكرة إبعادها ليسدد دون مضايقة في الشباك.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يلتقي رافشان مع الوكرة في دوشنبة، وتراكتور مع موهون باغان في تبريز.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

انتهى ** 2342