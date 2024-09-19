وزير الخارجية يعود السفير الايراني لدى لبنان في المستشفى بطهران

وزار عراقجي المستشفى الذي يرقد فيه السفير اماني في طهران، وتحدث الى طبيبه المعالج الدكتور حسن قاضي زادة هاشمي.

واشاد مجتبى اماني خلال الزيارة، بالاجراء السريع لوزارة الخارجية ووزارة الصحة والهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية في نقل عدد كبير من الجرحى الى مستشفيات البلاد واعطى ايضاحات حول هذا الهجوم الارهابي وابعاده.

وشرح الدكتور هاشمي المسار العلاجي للسفير الايراني معربا عن ثقته بانه سيكون قادرا على العودة الى مقر عمله قريبا.

كما اعطى رئيس المستشفى ومسؤولو وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ايضاحات حول سائر مصابي هذا الحادث ومسار علاجهم.