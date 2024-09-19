١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85601556
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journalistکاظم شماعییان

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين ايران وبوركينافاسو

١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85601556
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين ايران وبوركينافاسو

طهران/ 19 ايلول/سبتمبر/ارنا – وقعت ايران وبوركينافاسو مذكرة تفاهم للتعاون، وقعها عن الجانب الايراني، مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية وعن الجانب البوركينافاسوئي وزير العلوم والتعليم العالي.

ووُقعت مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقد التقى مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايراني محمد اسلامي خلال زيارته لفيينا للمشاركة في الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقى وزير العلوم والتعليم العالي في بوركينافاسو.

وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال انشطة الصناعة النووية السلمية.

وتغطي هذه الوثيقة التعاون في القطاعات المختلفة بما فيها انشطة البحوث والتدريب والمشروعات التي سيتفق عليها البلدان.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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