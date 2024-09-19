١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85601591
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journalistکاظم شماعییان

رئيس مجلس الخبراء: الفاجعة الكبيرة التي وقعت في لبنان، احرقت قلوب الجميع

١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85601591
رئيس مجلس الخبراء: الفاجعة الكبيرة التي وقعت في لبنان، احرقت قلوب الجميع

طهران/ 19 ايلول/سبتمبر/ارنا – ندد رئيس مجلس خبراء القيادة اية الله محمد علي موحدي كرماني بالعمل الارهابي والدنيء للكيان الصهيوني في لبنان معربا عن مواساته للجرحى وذوي شهداء هذه الجريمة المروعة.

وقال وهو يتحدث في مستهل اجتماع للجنة التحقيق بمجلس خبراء القيادة ان هذه الماساة الكبيرة التي حدثت في لبنان، ادمت قلوب الجميع فعلا. سائلا الباري عز وجل ان يذل ويعذب الاعداء لكي لا يتمكنوا من ارتكاب هذه الجرائم.

واعرب عن حزنه لعدد المصابين جراء هذه العملية الوحشية قائلا ان الانسان يتاثر حقيقة، ونحن شركاء في حزن هؤلاء الاعزاء، لكن المسلمين الحقيقيين يجب ان يفعلوا شيئا لا ان يقفوا متفرجين على هذه الحوادث والظلم.

وسال الباري عز وجل ان ينقذ المظلومين من هذا الظلم الفظيع وان يعاقب الظالمين اشد عقاب وان يستجيب دعوانا.

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journalistکاظم شماعییان

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