عارف يعتبر انعاش الاقتصاد وخفض التضخم، استراتيجية حكومة الوئام الوطني

جاء ذلك في اجتماع لمجموعة عمل تخصيص العملة الاجنبية للسلع الاساسية والادوية والتجهيزات الطبية، تراسه النائب الاول لرئيس الجمهورية.

واوعز عارف في الاجتماع بتشكيل لجنة تضم رئيس البنك المركزي ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة ووزارتي الجهاد الزراعي، الصناعة والمناجم والتجارة، ومساعد النائب الاول لشؤون التنسق والاشراف الاقتصادي لصياغة آليات خفض نسبة استهلاك العملة الاجنبية التفضيلية لطرحها على لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة.

واكد ان الحكومة الرابعة عشرة تبدي دقة واهتماما في مجال تخصيص العملة الاجنبية اللازمة للصيدلانيين ومستوردي المعدات الطبية.