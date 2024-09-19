الناطقة باسم الحكومة ستقرع الاحد جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران

طهران/ 19 ايلول/سبتمبر/ارنا – ستحضر المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني يوم الاحد المقبل الى مدرسة "الإمام محمد الباقر (ع)" الصناعية الثانوية بالمنطقة 15 بطهران، لقرع الجرس ايذانا ببدء السنة الدراسية الايرانية الجديدة.

وستقرع مهاجراني جرس بدء السنة الايرانية الجديدة يوم الاحد 22 ايلول/سبتمبر الجاري وذلك من خلال زيارتها لمدرسة "الامام محمد الباقر (ع)" الصناعية الثانوية بالمنطقة 15 جنوبي شرق مدينة طهران.