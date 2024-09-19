اتخاذ اجراءات حقوقية ضد العمل الارهابي في لبنان

وندد غريب ابادي بالاجراء الارهابي للكيان الصهيوني في استهداف المواطنين اللبنانيين والذي ادى الى اصابة السفير الايراني لدى بيروت، مؤكدا ان وزارة الخارجية وضعت على جدول اعمالها على الفور اتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية.

واشار الى الاتصال الهاتفي الذي اجراه وزير الخارجية بنظيره اللبناني وكذلك الانتقال الفوري لعدد من المصابين بمن فيه السفير الايراني من بيروت الى طهران للعلاج بمساعدة الهلال الاحمر ووزارة الصحة قائلا انه تم اتخاذ اجراءات اخرى على الفور ايضا.

وقال ان من هذه الاجراءات ارسال تعليمات الى البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة للتشاور عن كثب مع البعثة اللبنانية لاتخاذ اي اجراء لازم وكذلك تنظيم وارسال رسالة احتجاجية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي من قبل البعثة الايرانية الى الوجهات ذات الصلة.

واضاف انه تم ايضا ارسال مذكرة دبلوماسية الى جميع البعثات السياسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى طهران يوم امس للاعلان عن الموقف الايراني وانتظار الاعلان عن التنديد بهذا العمل الارهابي.