١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85601818
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يستقبل وزير النقل الفنزويلي

١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85601818
رئيس الجمهورية يستقبل وزير النقل الفنزويلي

طهران/ 19 ايلول/سبتمبر/ارنا – استقبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس هنا، وزير النقل الفنزويلي الزائر رامون بلاسكز ليقول ان توسيع التعاون بين الدول المستقلة هو اجراء مهم يساهم في المزيد من احباط مفعول المؤامرات ضد بلداننا.

واضاف الرئيس بزشكيان ان نظام الهيمنة وعلى راسه أمريكا، يسعى دائما لبث الفرقة والخلاف في الدول المستقلة ليوفر بذلك مصالحه.

واكد ان اهم آلية لمواجهة المؤامرات الامريكية يتمثل في تعزيز التماسك الداخلي للدول وتقدم الحكومات الخدمات الصادقة للشعب.

واضاف ان التعاون وتبادل الامكانات والخبرات والانجازات بين الدول الحرة والمستقلة يشكل هو الاخر اجراء مهما اخر يمكن ان يسهم في احباط المؤامرات ومحاولات نظام  الهيمنة لزرع الخلافات.

واكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لفنزويلا للانضام الى عضوية مجموعة بريكس معربا عن امله بان تلتئم اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين باسرع ما يمكن والتوصل الى اتفاقات جيدة فيها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

اما وزير النقل الفنزويلي رامون بلاسكز فقد قال في اللقاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي بلد صديق ومواكب لفنزويلا على طريق مكافحة الاحادية الامبريالية مضيفا ان امريكا تبذل قصارى جهودها لافشال الثورة البوليفارية للشعب الفنزويلي، لكننا نؤمن بان تعزيز التعاون بين الدول الصديقة والمستقلة يسهم في تحييد هذه المحاولات.

ونقل بلاسكزد عوة للرئيس بزشكيان لحضور حفل الدورة الجديدة لرئاسة نيكولاس مادورو وادائه اليمين الدستورية.

كما ناشد ايران لدعم فنزويلا للانضمام الى عضوية بريكس.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .