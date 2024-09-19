رئيس الجمهورية يستقبل وزير النقل الفنزويلي

واضاف الرئيس بزشكيان ان نظام الهيمنة وعلى راسه أمريكا، يسعى دائما لبث الفرقة والخلاف في الدول المستقلة ليوفر بذلك مصالحه.

واكد ان اهم آلية لمواجهة المؤامرات الامريكية يتمثل في تعزيز التماسك الداخلي للدول وتقدم الحكومات الخدمات الصادقة للشعب.

واضاف ان التعاون وتبادل الامكانات والخبرات والانجازات بين الدول الحرة والمستقلة يشكل هو الاخر اجراء مهما اخر يمكن ان يسهم في احباط المؤامرات ومحاولات نظام الهيمنة لزرع الخلافات.

واكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لفنزويلا للانضام الى عضوية مجموعة بريكس معربا عن امله بان تلتئم اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين باسرع ما يمكن والتوصل الى اتفاقات جيدة فيها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

اما وزير النقل الفنزويلي رامون بلاسكز فقد قال في اللقاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي بلد صديق ومواكب لفنزويلا على طريق مكافحة الاحادية الامبريالية مضيفا ان امريكا تبذل قصارى جهودها لافشال الثورة البوليفارية للشعب الفنزويلي، لكننا نؤمن بان تعزيز التعاون بين الدول الصديقة والمستقلة يسهم في تحييد هذه المحاولات.

ونقل بلاسكزد عوة للرئيس بزشكيان لحضور حفل الدورة الجديدة لرئاسة نيكولاس مادورو وادائه اليمين الدستورية.

كما ناشد ايران لدعم فنزويلا للانضمام الى عضوية بريكس.