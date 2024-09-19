السفير الايراني لدى العراق يجري مشاورات مع سفير الاتحاد الاوروبي

وقال السفير آل صادق في اللقاء الذي تم بمقر السفارة الايرانية ببغداد ان العقوبات الاوروبية الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤشر اخر على المعايير المزدوجة للغرب ازاء حقوق الانسان.

وانتقد تزويد الدول الغربية ، الكيان الصهيوني بالسلاح على نطاق واسع معتبرا ان الغرب يتحمل مسؤولية استمرار الجرائم الاسرائيلية.

واكد السفير الايراني ان التصريحات غير المناسبة والتهم الغربية الاخيرة ضد ايران نابعة من معلومات مغلوطة ومضللة.

اما سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق توماس سيلر، فقد رحب بالزيارة الناجحة الاخيرة للرئيس الايراني الى العراق قائلا ان السلام والاستقرار في العراق والمنطقة، هو هدف رئيسي للاتحاد الاوروبي.