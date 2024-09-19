طهران جاهزة لاستضافة اجتماع رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين

وافادت السفارة الايرانية في روسيا، ان الاطراف تبادلت الاراء بخصوص افاق التعاون والاحدات المستقبلية، في هذا اللقاء السنوي الذي يعقد بمناسبة اليوم العالمي لبحر قزوين بمقر وزارة الخارجية الروسية.

واعلن سفير ايران جهوزية طهران لاستضافة اجتماع رؤساء وزراء الدول المتشاطئة لبحر قزوين وتطرق الى بعض التقدم في التعاون بين الدول المتشاطئة بما فيها ممر الشمال-جنوب.

وقال الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الروسية ان الوزير الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا سنويا في موسكو مع سفراء الدول المطلة على بحر قزوين والذي يعقد تقليديا في اليوم العالمي لبحر قزوين.

ويصادف يوم 12 آب/اغسطس اليوم العالمي لبحر قزوين. وفي هذا اليوم، اصبحت معاهدة حماية البيئة ببحر قزوين، والمعروفة بمعاهدة طهران، واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها من جميع الدول المتشاطئة.