كأس العالم لكرة الصالات: ايران تتاهل الى الدور الثاني بفوز كبير على غواتيمالا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس حققت ايران الفوز على غواتيمالا بنتيجة 9-4 .

سجل اهداف ايران كل من احمد عباسي (7 و 27 و 40) وسالار آقابور (11 و 21) وبهروز عظيمي (23) ومهدي كريمي (32) وحسين طيبي (14 و 37).

وكانت ايران قد فازت في الجولة الاولى على فنزويلا بنتيجة 7-1 .

وفي مباراة اخرى من مباريات المجموعة فازت فرنسا على فنزويلا 7-3.

وبهذه النتائج فقد تاهلت ايران وفرنسا الى الدور الثاني برصيد 6 نقاط لكل منهما وستلتقيان في الجولة الثالثة مساء الاحد وعلى ضوئها يتحدد متصدر المجموعة.

انتهى ** 2342