المقاومة تستهدف رتلاً من آليات الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة

وأوضحت القسّام، أنّ مجاهديها تمكّنوا في الكمين المركّب من تفجير ناقلة جند إسرائيلية بعبوتَي "شواظ"، واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "التاندوم".

عمليات المقاومة المستمرة تزيد من خسائر الاحتلال، إذ أقرّ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين، 3 منهم في حالة خطيرة، وذلك في كمين للمقاومة الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الجنود الأربعة قُتلوا بعد انفجار مبنى مفخخ مُسبقاً في حي تل السلطان في رفح، مشيرةً إلى أنّ "الجيش" لا يزال "يفحص آلية التفجير".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت تمكّنها من استهداف مبنى تحصّن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ موجّه، في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً إيقاع الجنود الإسرائيليين الذين كانوا بداخله بين قتيل ومصاب.

وفي حادثة أخرى في مخيم الشابورة، أُصيب ضابط من دورية "غفعاتي" إصابة خطيرة نتيجة "آر بي جي" أُطلقت على مدرّعة نامِر التي كان فيها.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق استهدافها آليات الاحتلال في محاور القتال، في شرقي رفح.

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