١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85601928
T T
٠ Persons

المقاومة تستهدف رتلاً من آليات الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة

١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٦ م
رمز الخبر: 85601928
المقاومة تستهدف رتلاً من آليات الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة

طهران / 19 ايلول/سبتمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، إيقاعها رتلاً من آليات الاحتلال في كمين مركّب، عند محيط شركة الاتصالات غربي المستشفى الكويتي في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأوضحت القسّام، أنّ مجاهديها تمكّنوا في الكمين المركّب من تفجير ناقلة جند إسرائيلية بعبوتَي "شواظ"، واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "التاندوم".

عمليات المقاومة المستمرة تزيد من خسائر الاحتلال، إذ أقرّ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين، 3 منهم في حالة خطيرة، وذلك في كمين للمقاومة الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الجنود الأربعة قُتلوا بعد انفجار مبنى مفخخ مُسبقاً في حي تل السلطان في رفح، مشيرةً إلى أنّ "الجيش" لا يزال "يفحص آلية التفجير".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت تمكّنها من استهداف مبنى تحصّن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ موجّه، في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً إيقاع الجنود الإسرائيليين الذين كانوا بداخله بين قتيل ومصاب.

وفي حادثة أخرى في مخيم الشابورة، أُصيب ضابط من دورية "غفعاتي" إصابة خطيرة نتيجة "آر بي جي" أُطلقت على مدرّعة نامِر التي كان فيها.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق استهدافها آليات الاحتلال في محاور القتال، في شرقي رفح.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .