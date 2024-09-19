١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85601947
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كنعاني: السلوك الجنوني للكيان الصهيوني تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين

١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ م
رمز الخبر: 85601947
كنعاني: السلوك الجنوني للكيان الصهيوني تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين

طهران / 19 ايلول/سبتمبر/ارنا- اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، ووصف هذا السلوك الجنوني والهمجي بأنه تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين ويستوجب اتخاذ إجراء دولي فوري.

وفي أعقاب الأعمال الإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني في لبنان في اليومين الماضيين المتمثلة في تفجير أجهزة النداء والأجهزة اللاسلكية (بيجر)، والتي أدت، بحسب إعلان وزارة الصحة اللبنانية، حتى الآن إلى استشهاد 37 شخصًا واصابة 2931 شخصا آخر، قال كنعاني في تصريح له اليوم الخميس: إن إقدام الكيان الصهيوني على الابادة الجماعية للشعب اللبناني عبر وسائل الاتصال والخدمات الإلكترونية يعني أن الكيان يعتبر اللجوء إلى استخدام أي وسيلة واسلوب في عمليات القتل العمياء والابادة الجماعية مسموحا له.

وأضاف: مثل هذا السلوك الجنوني والهمجي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين ويستوجب تحركا دوليا فوريا.

وتابع المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني: من المؤسف أن تستمر الحكومة الأميركية في دعم هذا الكيان الوحشي والقاتل، ولم تكتف بعدم إدانة هذا العمل، بل يواصل مسؤولوها ايضا الحديث عن حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها!.

انتهى ** 2342

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