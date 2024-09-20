ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض)

وانعقد المؤتمر الدولي الثامن والثلاثون للوحدة الإسلامية صباح الخميس بحضور الرئيس مسعود بزشكيان في قاعة القمة بطهران.

وفي كلمته في حفل تجديد ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الثامنة والثلاثين العهد والميثاق مع اهداف الإمام الخميني (رض)، اكد حجة الاسلام السيد حسن الخميني ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية جوهرية للعالم الاسلامي والحاجة للتحرك في هذا المجال وقال: هل هنالك وحدة أعظم من أن يُقتل اليوم في جنوب لبنان الشيعة من اجل السنة؟!.

واكد ضرورة بذل الاهتمام اللازم من قبل الامة الاسلامية بنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض اليوم لابشع جرائم الابادة على يد الكيان الصهيوني الخبيث.

انتهى ** 2342