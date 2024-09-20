٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85601997
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ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض)

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ ص
رمز الخبر: 85601997
ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض)

مدينة ري / 19 ايلول/سبتمبر/ارنا- جدد ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ 38 ، العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني الراحل (رض).

وانعقد المؤتمر الدولي الثامن والثلاثون للوحدة الإسلامية صباح الخميس بحضور الرئيس مسعود بزشكيان في قاعة القمة بطهران.

وفي كلمته في حفل تجديد ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الثامنة والثلاثين العهد والميثاق مع اهداف الإمام الخميني (رض)، اكد حجة الاسلام السيد حسن الخميني ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية جوهرية للعالم الاسلامي والحاجة للتحرك في هذا المجال وقال: هل هنالك وحدة أعظم من أن يُقتل اليوم في جنوب لبنان الشيعة من اجل السنة؟!.

واكد ضرورة بذل الاهتمام اللازم من قبل الامة الاسلامية بنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض اليوم لابشع جرائم الابادة على يد الكيان الصهيوني الخبيث.

انتهى ** 2342

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