حماس: تنكيل الاحتلال بجثامين الشهداء سيكون وقودًا لمزيد من الغضب الشعبي

وشددت الحركة في بيان، على أن التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء جريمة منكرة، يجب أن يتم إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية.

ولفتت إلى أنّ هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكب في غزة والضفة الغربية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية، وتؤكد أن هذا الاحتلال الفاشي لا يحتاج الذريعة كي يمارس قتله وجرائمه بحق شعبنا وشعوب المنطقة.

وختمت بيانها بالقول: إننا وإذ ننعى الشهداء العظام لنؤكد أن هذه المشاهد والجرائم ستكون وقودا لمزيد من الغضب الشعبي والثورة والعمليات الفدائية من أبطال ضفتنا الأبية.

وأثارت مقاطع مصورة متداولة تظهر تنكيل جيش الاحتلال الإسرائيلي بجثامين ثلاثة فلسطينيين، وإلقاءها عن سطح أحد المنازل في قباطية جنوبي جنين، حالة غضب وسخط كبيرين.

ونكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بجثامين الشهداء الثلاثة في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتلت قوات الاحتلال سطح المنزل الذي استشهد عليه الشبان، حيث حمل جنود الاحتلال الشهداء واحدا تلو الآخر وألقوهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم جرافة تابعة للاحتلال واحتجزت الجثامين.

انتهى ** 2342