جيش الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط وجندي في صفوفه بنيران حزب الله

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن "الجيش" الإسرائيلي أنّ الضابط القتيل هو رائد في الاحتياط، بالإضافة إلى رقيب، و9 إصابات أخرى.

في غضون ذلك، ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال أن الجندي، الذي قُتل الخميس، من كتيبة "51 غولاني"، واستُهدف بصاروخين مضادين للدروع أطلقهما حزب الله في اتجاه منطقة سلسلة جبال الراميم، بحيث أصاب الصاروخان قوة تابعة للـ "جيش" كانت تعمل في المنطقة، كما أُصيب 8 مقاتلين آخرين إصابات متعددة.

وقالت إن الرائد القتيل، وهو من الكتيبة 299، قُتل عندما كان يركض للاحتماء من طائرة من دون طيار متفجرة، كما أُصيب جندي آخر معه.

وبينما تحدث "جيش" الاحتلال عن 9 إصابات، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل 16 إصابة في الشمال.

وأرسل "جيش" الاحتلال مروحية عسكرية و7 سيارات إسعاف لإجلاء الجرحى. ووصف الإعلام الإسرائيلي الحدث بـ "التصعيد الخطير".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنه "على الرغم من تفجير أجهزة الاتصالات والإصابات في صفوفه، نجح حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيّرات نحو الشمال".

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