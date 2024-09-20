حماس: دعم حزب الله للمقاومة صفعة قوية لنتنياهو وحكومته الفاشية

وثمّنت حماس في بيانٍ، موقف حزب الله المشرّف والمستمر في دعم جبهة المقاومة، مؤكدة أن هذا الدعم هو إجهاض واضح لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في ضرب وحدة الصف المقاوم، خاصة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الشعب اللبناني الشقيق يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت حماس أن الهجمات الوحشية التي شنها العدو الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق يومي الثلاثاء والأربعاء، كانت محاولة فاشلة لضرب جبهة الإسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة، إلا أن موقف حزب الله أحبط تلك المخططات.

وأكدت الحركة أن تصعيد إسرائيل لأشكال القتل والمجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين ولبنان، يجعلها كيانًا مارقًا وخطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة والعالم، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك لعزل هذا الكيان ومحاكمة قادته على جرائمهم.

وجددت حماس تقديرها لتضحيات حزب الله في معركة “طوفان الأقصى”، مؤكدة أن الدماء اللبنانية التي أريقت تتعانق مع دماء الشعب الفلسطيني على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين.

وشهدت لبنان، عصر يوم الأربعاء، تفجيرات واسعة في عدة مناطق وبوقت متزامن، طالت أجهزة اتصال ، ما أسفر عن استشهاد 32 شخصا، وإصابة 450 آخرين في مختلف أنحاء البلاد.

سبق ذلك، هجوم مماثل، يوم الثلاثاء، حيث انفجرت مئات أجهزة اتصال لاسلكية “بيجر”، استشهد جراءه 12 شخصًا بينهم طفلتان، وأصيب نحو 2800 شخصا في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت.

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