قائد الثورة الاسلامية يوافق على العفو او تخفيف العقوبة عن 2887 محكوما

واوضح مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام "صادق رحيمي" بأنه وبمناسبة ولادة نبي الرحمة الرسول الاكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع)، تم استبدال عقوبة 59 محكوما قضائيا بالإعدام الى السجن، والعفو عن 140 مدانة و39 محكوما أمنيا.

واضاف حجة الاسلام رحيمي انه وفي هذا السياق وبعد مراجعة لجنة العفو ملفات المحكومين قضائيا وفقا لاحكام المحاكم العامة ومحاكم الثورة الاسلامية ، وبناء على اقتراح رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" وافق قائد الثورة الاسلامية على عفو او تخفيف او استبدال العقوبات الصادرة بحق 2887 مدانا.

وتابع انه من بين إجمالي عدد المحكومين الـ2887 الذين شملهم مرسوم العفو هذا ، هناك الفين و745 مدانا أمام المحاكم العامة والثورية، 11 محكوما بالتنظيم القضائي العسكري و131 شخصا مدانين من قبل مؤسسات التعزيرات الحكومية.

وبيّن مساعد السلطة القضائية انه من بين 2745 مدانا من المحاكم العامة والثورية والذين مُنحوا العفو والعقوبات المخففة، مُنح 1291 شخصا منهم عفوا أدى إلى إطلاق سراحهم وإغلاق القضية، بينما مُنح الـ 1596 شخصا الباقون عقوبة مخففة.

كما افاد بأن 59 من الأشخاص الذين صدر العفو عنهم في هذه الفترة كانت عقوبتهم المؤكدة هي الإعدام، ولكن مع تخفيف درجة واحدة تم تغيير عقوبتهم إلى السجن.

هذا و أوضح حجة الاسلام رحيمي أن 140 من المدانين المستحقين للعفو في هذه المرحلة، هم 40 من الأجانب، و39 مدانين أمنيين، و6 مدانين دون سن 18 عاما.

انتهى**ر.م