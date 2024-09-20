٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85602155
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كتائب سيد الشهداء تعلن الاستعداد لإرسال آلاف المجاهدين إلى لبنان

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رمز الخبر: 85602155
كتائب سيد الشهداء تعلن الاستعداد لإرسال آلاف المجاهدين إلى لبنان

طهران / 20 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء "ابو الاء الولائي"، الاستعداد لإرسال آلاف المجاهدين إلى لبنان.

وكتب الولائي في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله": أننا ننتظر الإشارة منكم لإرسال سيل من المجاهدين الواقفين على أبواب الانتظار إلى لبنان، لتلحق بكم صفعة بشرية من العراق على حدود لبنان وخنادقه. وإذا استشهد ألف من قواتكم سنزودكم بمائة ألف من القوات البطلة، والله شاهد على صدق هذا القول.

وقال: إن مقاومة العراق تحت أمرتكم بسلاحها وأرواحها وممتلكاتها، اضربوا معنا البحر، اضربوا البحر بعصاكم، لتشتعل النار تحت أقدام قوات الاحتلال من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف الولائي في هذه الرسالة: على الجميع رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً أن يعتبرونا من قوات حزب الله.

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