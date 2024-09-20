اشتباكات عنيفة بين مجاهدي القسام وقوات الاحتلال جنوب قطاع غزة

وفي أحدث العمليات، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام اليوم الجمعة: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، شرق حي (التنور) بمدينة رفح، بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات، وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم".

وأضافت: "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو، المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة". وفي أحدت التطورات، بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس، مشاهد من استهداف عناصرها، أول أمس، عددا من آليات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد أحد عناصر القسام أثناء قيامه بتجهيز عبوة “شواظ” وزرعها على طريق مرور ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي من طراز "نمر" في المنطقة ما أدى لنسفها في لحظات.

كما أظهر المقطع قيام عناصر القسام باستهداف ناقلة جند إسرائيلية أخرى من الطراز ذاته، باستخدام قذيفة (الياسين 105) وإصابتها إصابة مباشرة. فيما تم استهداف ناقلة جند ثالثة باستخدام قذيفة “تاندوم” من داخل شرفة إحدى البنايات بالمنطقة.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ كمين مركب لرتل من آليات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور لها إن مقاتليها "أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركّب بمحيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح".

وأضافت "تمكن مجاهدونا من تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوتي شواظ، واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة التاندوم".

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