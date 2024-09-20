وزارة الخارجية الايرانية تستدعي القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران

وفي هذا الصدد ، ادان رئيس دائرة جنوب آسيا الثانية بوزارة الخارجية الايرانية هذا العمل المخالف للعرف الدبلوماسي، معلنا عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد لهذا العمل.

واوضح رئيس دائرة جنوب آسيا الثانية بوزارة الخارجية الايرانية ، انه وبغض النظر عن وجوب احترام الضيف لرموز البلد المضيف، فإن احترام النشيد الوطني للدول هو سلوك متعارف عليه دوليا،كما أن تصرف القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران لا يتناسب مع الأهداف السامية المشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية.

وبالمقابل وفي الوقت الذي أكد فيه احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اوضح القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران "عزيز الرحمان منصور" بان التصرف المذكور هو تصرف شخصي ولا يعبر عن رأي بلاده بأي شكل من الأشكال، مضيفا بأنه سيطلع كابول بالوضع على الفور.

والجدير بالذكر ان القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران لم يقف احتراما كما هو متعارف عليه دوليا اثناء عزف النشيد الوطني الإيراني في "المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية" بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في طهران،الامر الذي اثار ردود فعل عديدة.

وفي هذا السياق ، رأى الممثل الخاص للرئيس الايراني في الشؤون الأفغانية "حسن كاظمي قمي" بأن الاستهزاء بالمبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم الموسيقى من مبادئ الشرع ليس له معنى وسابقة، لأنه إذا كان الأمر كذلك فهو يشمل الاستماع الى الموسيقى أيضا.

بينما أصدر مسؤول ديني أفغاني مشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية اليوم الجمعة 20 ايلول/سبتمبر رسالة فيديو، أكد فيها الاحترام الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية العلاقات الثنائية، وأثناء اعتذاره عن سوء الفهم، اوضح بأن القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران لم يقصد عدم الاحترام بأي شكل من الأشكال.

وذكر أيضا أن السبب في ذلك هو أنه ليس من المعتاد في افغانستان الوقوف اثناء عزف النشيد الوطني فالجميع يبقى جالسا وما قام به "عزيز الرحمان منصور" هو اتباع عادات وتقاليد بلاده.

هذا وقد انطلقت فعاليات الدورة الـ 38 من المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية اعمالها في قاعة المؤتمرات بطهران بحضور رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان، وبمشاركة 144 عالما ومثقفا أجنبيا من 36 دولة على شكل 9 ندوات عبر الإنترنت يوم الخميس 19 ايلول/سبتمبر 2024.

انتهى**ر.م