إطلاق أكثر من 90 صاروخاً على شمال فلسطين والجولان السوري المحتل

وفي وقت سابق طلبت سلطات الكيان الصهيوني من 100 ألف من سكان إصبع الجليل البقاء قرب الأماكن المحصنة والامتناع عن الحركة.

وأصابت صواريخ حزب الله مناطق في الجولان السوري المحتل وصفد وتلال كفر شوبا المحتلة في لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية دوت صافرت الأنذار في جليل الأعلى والجولان، وفر أكثر من 70 ألف صهيوني من سكان شمال فلسطين المحتلة إلى الأماكن المحصنة.

وتسببت صواريخ حزب الله في حرائق وانقطاع التيار الكهربائي في مدينة صفد ومنطقة الجولان المحتل.

ولا تستطيع قوات الإطفاء التابعة للكيان الصهيوني إخماد النيران خوفاً من إطلاق المزيد من الصواريخ من حزب الله.

وأعلن حزب الله اللبناني في بياناته الأربعة المنفصلة الجديدة، أن "قصف مجاهدونا قاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".

وكما أعلن في البيان: أن "قصف مجاهدونا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 قي ثكنة "العليقة" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".

وتابع قائلا: إن "قصف مجاهدونا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".

كما أفاد حزب الله بإطلاق نحو 40 صاروخا نحو"ميرون".

وأعلن حزب الله في بيان له، اليوم الجمعة، أنه استهدف مكان تجمع جنود الكيان الصهيوني في مستوطنة "المطلة" الصهيونية.

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