الرئيس الايراني يتفقد الجرحى اللبنانيين الذين وصلوا الى المستشفيات الإيرانية

وقام الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية على عدد من جرحى الهجوم الإرهابي الصهيوني الاخير في لبنان والذين تم نقلهم الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعلاج في مستشفى الفارابي لطب العيون.

وقد رافق سفير لبنان لدى طهران حسن عباس، الرئيس بزشكيان في جولته التفقدية للجرحى اللبنانيين معربا عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا وقد شهد لبنان يومي الثلاثاء والاربعاء 17 و 18 ايلول /سبتمبر عمليات تفجير اجهزة النداء (البيجر)واجهزة الاتصال اللاسلكية وانظمة الاتصالات من قبل الكيان الصهيوني راح ضحيتها ما لا يقل عن 37 شهيدا و أكثر من 4 آلاف جريح.

انتهى**ر.م