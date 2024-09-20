٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٦ م
رمز الخبر: 85602332
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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الرئيس الايراني يتفقد الجرحى اللبنانيين الذين وصلوا الى المستشفيات الإيرانية

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٦ م
رمز الخبر: 85602332
الرئيس الايراني يتفقد الجرحى اللبنانيين الذين وصلوا الى المستشفيات الإيرانية

طهران/20 ايلول/سبتمبر/ارنا-زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة جرحى العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الايرانية لتلقّي العلاج.

وقام الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية على عدد من جرحى الهجوم الإرهابي الصهيوني الاخير في لبنان والذين تم نقلهم الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعلاج في مستشفى الفارابي لطب العيون.

وقد رافق سفير لبنان لدى طهران حسن عباس، الرئيس بزشكيان في جولته التفقدية للجرحى اللبنانيين معربا عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا وقد شهد لبنان يومي الثلاثاء والاربعاء 17 و 18 ايلول /سبتمبر عمليات تفجير اجهزة النداء (البيجر)واجهزة الاتصال اللاسلكية وانظمة الاتصالات من قبل الكيان الصهيوني راح ضحيتها ما لا يقل عن 37 شهيدا و أكثر من 4 آلاف جريح.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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