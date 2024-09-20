كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد أحد مستشاريها في سوريا بعدوان إسرائيلي

ونعت كتائب حزب الله العراقية الشهيد "أبو حيدر الخفاجي"، الذي ارتقى إثر اعتداء صهيوني اليوم الجمعة، استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وقالت كتائب حزب الله، في بيان لها، إن الشهيد ارتقى أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في سوريا.

وأضافت أن أبو حيدر شارك في التصدي للعصابات التكفيرية خلال الحرب التي اجتاحت سوريا، وفي حماية المقدسات في كل من سوريا والعراق، وهزيمة داعش في البلدين.

كما أكدت على نيتها في الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

انتهى**3276