٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:١٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85602338
T T
٠ Persons

سمات

كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد أحد مستشاريها في سوريا بعدوان إسرائيلي

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:١٠ م
رمز الخبر: 85602338
كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد أحد مستشاريها في سوريا بعدوان إسرائيلي

طهران / 20 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلنت كتائب حزب الله العراقية استشهاد "أبو حيدر الخفاجي"، الذي ارتقى في اعتداء إسرائيلي أثناء أدائه مهامه كمستشار أمني في دمشق.

ونعت كتائب حزب الله العراقية الشهيد "أبو حيدر الخفاجي"، الذي ارتقى إثر اعتداء صهيوني اليوم الجمعة، استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وقالت كتائب حزب الله، في بيان لها، إن الشهيد ارتقى أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في سوريا.

كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد أحد مستشاريها في سوريا بعدوان إسرائيلي

وأضافت أن أبو حيدر شارك في التصدي للعصابات التكفيرية خلال الحرب التي اجتاحت سوريا، وفي حماية المقدسات في كل من سوريا والعراق، وهزيمة داعش في البلدين.

كما أكدت على نيتها في الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

انتهى**3276

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .