اية الله كلبايكاني يؤكد على اهمية جهاد التبيين لمعرفة العدو

واعتبر رئیس مكتب قائد الثوره الاسلامية حجة الاسلام "محمد محمدي كلبايكاني" بأن اليوم تقدمت دعاية العدو المسمومة في اتجاه يجعل الحق باطلا والباطل حقا، لافتا الى انه من واجب رجال الدين وجميع الأشخاص الفعالين والمنبريين أن يشرحوا مؤامرات العدو للمجتمع.

وذكر بأن الكيان الصهيوني هو العدو الاول والاخطر للمسلمين في العالم ،ومؤخرا اسفرت عملياته الاجرامية والهمجية عن استشهاد أكثر من 41 ألف شهيد من أهل غزة المظلومين، معظمهم من النساء والأطفال العزل، في ظل صمت مطبق للمتشدقين بحقوق الانسان.

وفي إشارة الى استشهاد إسماعيل هنية في إيران،اكد رئيس مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية انه من المتوقع أن يأتي الرد على هذا العمل الاجرامي الصهيوني قريبا.

ورأى بأن جهاد التبيين حاجة ماسة في المرحلة التي نعيشها والتي نواجه فيها تحديات كبيرة،مشيرا الى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على أهمية جهاد التبيين الذي يعني التعرف على العدو وكشفه للشعب، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في الوضع الحساس الحالي.

انتهى**ر.م